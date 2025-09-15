با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر در فصل بارندگی، شهرداری بوشهر عملیات مکانیزه لایروبی کانال‌های آب‌های سطحی را آغاز کرد. شهردار بوشهر از شهروندان خواست تا با همکاری در مدیریت پسماند و گزارش انسدادها، یاری‌گر مدیریت شهری باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، حسین حیدری، شهردار بوشهر، عصر یکشنبه در مراسم آغاز این عملیات گسترده، با تأکید بر اهمیت برنامه‌های پیشگیرانه در آستانه فصل بارندگی، اظهار داشت: عملیات مکانیزه لایروبی کانال‌ها و خروجی‌های اصلی جمع‌آوری آب‌های سطحی در سطح شهر آغاز شده و این اقدام با بهره‌گیری از ماشین‌آلات تخصصی و تیم‌های عملیاتی صورت می‌گیرد.

وی هدف از این اقدامات را پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی و آب‌گرفتگی معابر دانست و افزود که مدیریت شهری، علاوه بر اجرای پروژه‌های عمرانی، توجه ویژه‌ای به مسائل خدماتی و رفاهی شهروندان دارد و در تلاش است با انجام اقدامات پیشگیرانه، آرامش و آسایش مردم را تضمین کند.

شهردار بوشهر ضمن تقدیر از همکاری شهروندان در زمینه مدیریت پسماند، از آنان خواست همچنان با خودداری از رهاسازی زباله و نخاله در جوی‌ها و کانال‌ها، شهرداری را یاری کنند. وی خاطرنشان کرد که حتی کوچک‌ترین بی‌توجهی می‌تواند باعث انسداد مسیر آب و ایجاد مشکل برای همه شود.

حسین حیدری در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه انسداد کانال‌های شهری، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی و رفع مشکل صورت گیرد.