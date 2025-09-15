پخش زنده
با هدف پیشگیری از آبگرفتگی معابر در فصل بارندگی، شهرداری بوشهر عملیات مکانیزه لایروبی کانالهای آبهای سطحی را آغاز کرد. شهردار بوشهر از شهروندان خواست تا با همکاری در مدیریت پسماند و گزارش انسدادها، یاریگر مدیریت شهری باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، حسین حیدری، شهردار بوشهر، عصر یکشنبه در مراسم آغاز این عملیات گسترده، با تأکید بر اهمیت برنامههای پیشگیرانه در آستانه فصل بارندگی، اظهار داشت: عملیات مکانیزه لایروبی کانالها و خروجیهای اصلی جمعآوری آبهای سطحی در سطح شهر آغاز شده و این اقدام با بهرهگیری از ماشینآلات تخصصی و تیمهای عملیاتی صورت میگیرد.
وی هدف از این اقدامات را پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی از بارندگی و آبگرفتگی معابر دانست و افزود که مدیریت شهری، علاوه بر اجرای پروژههای عمرانی، توجه ویژهای به مسائل خدماتی و رفاهی شهروندان دارد و در تلاش است با انجام اقدامات پیشگیرانه، آرامش و آسایش مردم را تضمین کند.
شهردار بوشهر ضمن تقدیر از همکاری شهروندان در زمینه مدیریت پسماند، از آنان خواست همچنان با خودداری از رهاسازی زباله و نخاله در جویها و کانالها، شهرداری را یاری کنند. وی خاطرنشان کرد که حتی کوچکترین بیتوجهی میتواند باعث انسداد مسیر آب و ایجاد مشکل برای همه شود.
حسین حیدری در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه انسداد کانالهای شهری، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ به شهرداری اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی و رفع مشکل صورت گیرد.