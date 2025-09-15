پخش زنده
عملیات ساخت یک هزار و ۳۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در استان خوزستان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل مسکن و شهرسازی خوزستان گفت: ساخت تمامی این واحدهای مسکونی در شهریور ماه سال جاری به پایان رسید که بخشی از آنها واگذار و تعدادی دیگر در حال تحویل به متقاضیان است.
روح الله عمادی با اشاره به تامین زمین در طرح جوانی جمعیت در خوزستان افزود: دستور اصلی شورای مسکن استان موضوع طرحهای جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن است که با تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه مربوطه این موضوع در حال پیگیری است و در دو ماه آینده یک بخش ۵ هزار واحدی به موضوع جوانی جمعیت اختصاص خواهد یافت.
او ادامه داد: در یک ماه اخیر جهش خوبی در خصوص تسهیلات بانکی برای طرح نهضت ملی مسکن در استان انجام شده است و از تمامی متقاضیان درخواست میشود با تشکیل پرونده، دریافت این تسهیلات، تامین زمین و عقد قرارداد ساخت واحدهای خود را آغاز کنند.