عملیات ساخت یک هزار و ۳۰۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در استان خوزستان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر کل مسکن و شهرسازی خوزستان گفت: ساخت تمامی این واحد‌های مسکونی در شهریور ماه سال جاری به پایان رسید که بخشی از آنها واگذار و تعدادی دیگر در حال تحویل به متقاضیان است.

روح الله عمادی با اشاره به تامین زمین در طرح جوانی جمعیت در خوزستان افزود: دستور اصلی شورای مسکن استان موضوع طرح‌های جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن است که با تشکیل کارگروهی با حضور دستگاه مربوطه این موضوع در حال پیگیری است و در دو ماه آینده یک بخش ۵ هزار واحدی به موضوع جوانی جمعیت اختصاص خواهد یافت.

او ادامه داد: در یک ماه اخیر جهش خوبی در خصوص تسهیلات بانکی برای طرح نهضت ملی مسکن در استان انجام شده است و از تمامی متقاضیان درخواست می‌شود با تشکیل پرونده، دریافت این تسهیلات، تامین زمین و عقد قرارداد ساخت واحد‌های خود را آغاز کنند.