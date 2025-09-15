مرکز تخصصی صحیفه سجادیه، هشتمین دوره تربیت مربی این اثر ماندگار امام سجاد (ع) را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز تخصصی صحیفه سجادیه، این دوره را با هدف ترویج و تعمیق معارف ناب اسلامی مندرج در دعا‌های صحیفه سجادیه، برپا می‌کند.

این دوره آموزشی که ویژه طلاب سطوح عالی حوزه‌های علمیه (برادران و خواهران) طراحی شده است، در پی پرورش نیرو‌های متخصص و کارآمد برای تدریس و انتقال مفاهیم عمیق صحیفه سجادیه در سطح جامعه است.

بر اساس اعلام دبیرخانه این دوره، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴ این دوره برگزار خواهد شد.

همچنین کلاس‌های ویژه برادران: روز‌های شنبه و دوشنبه هر هفته و کلاس های ویژه خواهران: روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۱۴ تا ۱۷ بعدازظهر برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره می‌توانند تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ از طریق درگاه ارتباطی تلگرامی با آیدی @Tarbiyat_morabbi۰۴ برای ثبت نام اقدام کنند.

این دوره با بهره‌گیری از استادان مجرب و ارائه سرفصل‌های کاربردی، فرصتی ممتاز برای طلاب حوزه‌های علمیه است تا به صورت تخصصی بر گنجینه معارف صحیفه سجادیه مسلط شوند و توانایی تدریس و تبلیغ آن را کسب کنند.

نشانی محل برگزاری این کلاسها در تهران؛ خیابان صفائیه، انتهای کوچه ۲۴، پلاک ۹۲ خواهد بود.