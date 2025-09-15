به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی عصر دیروز (یکشنبه) در حاشیه برگزاری این کارگروه گفت: پایداری وضعیت جوی در کلانشهر مشهد و شدت فزاینده آلاینده‌های گرد و غبار برای امروز، ۲۴ شهریور تداوم دارد.

مهدی یزدان جو افزود: ضرورت دارد شهروندان علاوه بر رعایت حفاظت فردی و استفاده از ماسک، تردد‌های غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی را حذف یا محدود کنند.

وی اضافه کرد: در این شرایط همه افراد به ویژه افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: شهروندان در مشهد باید از پیاده روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

به گفته وی، همچنین شهرداری مشهد باید از طریق سامانه‌ها و بلندگو‌های داخل پارک نسبت به صدور هشدار برای انجام ندادن هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز، اقدام کند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: همچنین مقرر شد براساس هشدار صادر شده، دستگاه‌های متولی اقدامات لازم را سریعاً انجام دهند و دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم نسبت به استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال احمر با جانمایی مناطق آلوده‌تر و پر تردد، اقدام کند.

یزدان جو گفت: همچنین فرمانداران شهرستان‌ها با توجه به شرایط جوی هر شهرستان، در خصوص تشکیل جلسات شرایط اضطرار و اتخاذ تصمیمات لازم، اقدام کنند.

وی افزود: در صورت تداوم این وضعیت در خصوص نحوه فعالیت در روز‌های آینده، ستاد بحران استانداری تصمیم گیری خواهد کرد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست انسانی همچنین از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه مشارکت عمومی در کاهش تردد‌ها و رعایت هشدار‌های خود مراقبتی را فراهم کنند.