به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست با محمد حاتمی‌زاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه گیلان مهد علما و نخبگان برجسته‌ای است گفت: دکتر محمد معین، دکتر آذراندامی، آیت‌الله‌العظمی بهجت فومنی و میرزای رشتی علما و دانشمندانی بودند که در حوزه‌های علمی، فرهنگی و دینی اعتبار ملی و جهانی برای گیلان به ارمغان آورده‌اند و امروز نیز الهام‌بخش حرکت‌های نوین توسعه‌ای از جمله شهر‌های هوشمند هستند.

وی با بیان اینکه این استان علاوه بر پیشینه تاریخی و فرهنگی، از ظرفیت‌های طبیعی، مرزی و گردشگری نیز برخوردار است و سالانه میلیون‌ها مسافر را میزبانی می‌کند، اظهار داشت: همین مزیت‌ها در صورت توسعه فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، می‌تواند به رشد اقتصادی و اجتماعی استان شتاب دهد، هرچند زیرساخت‌های موجود در این بخش نیازمند ارتقای جدی است.

تأکید وزارت ارتباطات بر نقش گیلان در توسعه دیجیتال

معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و موقعیت ممتاز گیلان گفت: این استان همواره پیشرو بوده و مردم آن می‌توانند در توسعه دیجیتال نقش‌آفرین باشند.

محمد حاتمی‌زاده با بیان اینکه دولت تا پایان دوره کنونی هدف‌گذاری کرده همه خدمات خود را به‌صورت دیجیتال ارائه دهد، افزود: ایجاد شهر‌های هوشمند نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گیلان از جمله مرز‌های زمینی و دریایی، موقعیت طبیعی، گردشگری و وجود منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: وزارت ارتباطات آماده حمایت و همکاری برای ارتقای زیرساخت‌های دیجیتال استان است.

در پایان این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌های سعید زاهدی، فرزاد توکلی به‌عنوان مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان معرفی شد.