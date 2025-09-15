پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز ظهر در مناطق دریایی، افزایش بادهای جنوب شرقی و دریا متلاطم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: صبح امروز افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی استان و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب تقویت فعالیت سامانه کم فشار فصلی و ناپایداری جوی پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد، بستک، ارتفاعات مرکزی ولنگه و برخی سواحل رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظهای و سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی پیش بینی میشود و توصیه میشود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
سی سی پور گفت: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.
او افزود: محدوده دریایی استان، متلاطم و توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها به ویژه شناورهای سبک، صیادی وتفریحی در نظر گرفته شود.
سی سی پور گفت: از فردا دریا آرام خواهد بود و بعدازظهر افزایش بادهای جنوب غربی مورد انتظار است و از لحاظ دمایی تا پنجشنبه بویژه ظهر سه شنبه و چهارشنبه، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش دما در استان پیش بینی میشود.