رقابتهای قهرمان شهر۴ رشتههای عمومی در رشته بهکاپ، طناب زنی و کورن هول در سه ایستگاه مترو منطقه ۲۲ و با حضور ۵۳۰ نفر از شهروندان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مسابقات تفریحی ورزشی قهرمان شهر۴ از سوم شهریور آغاز شده که هر روز در سه مکان پرتردد از جمله میادین میوه و تره بار، ایستگاههای مترو، بوستانهای سطح منطقه، میادین پرتردد و… با حضور اکیپهای اجرایی در دو بخش بانوان و آقایان آماده خدمات رسانی به شهروندان است.
هدف از این برنامه ترویج و توسعه ورزش همگانی برای تمامی شهروندان و ارتقای فعالیت بدنی بویژه کودکان و نوجوانان و سالمندان عنوان شده است. جایی که مردم بدون تخصص در رشتههای ورزشی میتوانند وارد رقابتی جذاب و تفریحی شده و لحظاتی شاد را رقم بزنند.