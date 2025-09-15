به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان، مراسم خاکسپاری امید جهان، خواننده موسیقی پاپ، فردا سه‌شنبه ۲۵ شهریور، ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تهران برگزار می‌شود.

این خواننده44 ساله جمعه شب ۲۱ شهریور بعد از اجرا در اولین شب از جشن خرمای بم، دچار سکته قلبی و به بیمارستان پاستور بم منتقل شد، اما با وجود چند بار عملیات احیا در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان، درگذشت.

امید جهان سال ۱۳۶۰ در آبادان به دنیا آمد؛ این هنرمند مشهور پسر "محمود جهان" خواننده برجسته موسیقی جنوب کشور است. خانواده او پس از تولد امید، از شهرستان آبادان به بوشهر و سپس تهران نقل مکان کردند.