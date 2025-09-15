پخش زنده
مرکز کوهورت بازتوانی قلب با هدف ارتقای سطح سلامت و ارائه خدمات تخصصی به بیماران قلبی-عروقی، در بیمارستان رازی بیرجند به طور رسمی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، با تأکید بر اهمیت حیاتی بازتوانی قلب در کاهش عوارض ناشی از بیماریهای قلبی، از تلاشهای بیوقفه تیم علمی این مرکز قدردانی کرد.
محمود گنجیفرد نقش مؤثر خیرین در تسریع فرآیند راهاندازی و همچنین همکاری بینبخشی با بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه بیرجند را از عوامل کلیدی موفقیت این پروژه ملی دانست.
رئیس مرکز تحقیقات قلب و عروق نیز با ابراز نگرانی از آمار بالای مرگومیرهای ناشی از بیماریهای قلبی-عروقی در استان، گفت:حدود ۴۰ درصد از موارد مرگ در خراسان جنوبی مرتبط با این بیماریها است که لزوم توجه جدی به پیشگیری در سطوح مختلف را بیش از پیش آشکار میسازد.
طوبی کاظمی با اشاره به کمبود خدمات بازتوانی قلب در منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از دلایل اصلی شیوع بالای این بیماریها گفت:بازتوانی قلبی یک برنامه جامع و مادامالعمر است که از دوران بستری بیمار آغاز شده و علاوه بر کاهش عوارض، بازگشت سریعتر بیماران به زندگی اجتماعی و اقتصادی را ممکن میسازد.
وی با اشاره به فرآیند راهاندازی این مرکز از سال ۱۳۸۶، برگزاری فرصت مطالعاتی، ارائه کنفرانسهای علمی، و تهیه زیرساختهای لازم را بخشی از اقدامات انجامشده برای تحقق این پروژه دانست.
مسعود یوسفی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به فعالیتهای ارزشمند مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گفت: دادههای کوهورت بازتوانی قلب برای تدوین استراتژیهای ملی پیشگیری و ارتقای سلامت قلب و همچنین تولید دانش بومی بر اساس نیازهای منطقهای ارزشمند است.
با افتتاح این مرکز، بیرجند به عنوان دومین شهر دارنده مرکز کوهورت بازتوانی قلب در کشور شناخته میشود.