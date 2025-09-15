کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: افزایش غلظت ریزگرد‌ها در آسمان استان سبب شد تا کیفیت هوا در استان به شدت کاهش یابد و شاخص سنجش هوا وضعیت بحرانی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، جواد عمارلو گفت: کیفیت هوای بجنورد با شاخص ۳۲۳ در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد و برای همه گروه‌ها ناسالم قرار گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین شاخص هوا در شیروان به ۵۰۰ رسیده و وضعیت هوا در این شهرستان خطرناک گزارش شده است.

کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی افزود: توده گرد و غبار از بامداد امروز وارد استان شد و شرایط تنفسی شهروندان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

در شاخص سنجش کیفیت هوا، وضعیت صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام گروه‌های سنی، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و بالاتر از ۳۰۰، خطرناک و بحرانی محسوب می‌شود.