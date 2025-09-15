ایستگاه هواشناسی شهرستان خاش در سیستان و بلوچستان با کد بین‌المللی OIZK-۴۰۸۷۰ برای تقویت شبکه پایش جوی و ارتقای دقت پیش‌بینی‌های اقلیمی کشور، به‌طور رسمی در سامانه جهانی شبکه پایه رصد (GBON) ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره هواشناسی خاش، گفت: ایستگاه هواشناسی خاش با تجهیز به آخرین فناوری‌های سنجش جوی و استفاده از استاندارد‌های بین‌المللی، توانایی پایش و ارسال برخط (آنلاین) داده‌های مهمی، چون دما، رطوبت، فشار جو، سرعت و جهت باد، تبخیر و بارش را به مراکز ملی و سامانه‌های جهانی دارد.

صادق میری با بیان اینکه GBON مخفف Global Basic Observing Network و به معنی "شبکه پایهٔ جهانی رصد جوی" است، افزود: این شبکه زیر نظر سازمان جهانی هواشناسی فعالیت می‌کند و هدف آن گردآوری یکپارچه داده‌های پایه هواشناسی از سراسر جهان برای بهبود مدل‌های پیش‌بینی، تحلیل تغییرات اقلیمی و ارتقای هشدار‌های سریع مخاطرات طبیعی است.

وی با اشاره به اهمیت این ثبت بین‌المللی گفت: اطلاعات این ایستگاه علاوه بر پشتیبانی از مدل‌های پیش‌بینی آب‌وهوایی کشور، در پروژه‌های پژوهشی مرتبط با تغییرات اقلیمی، مدیریت بحران‌های طبیعی، مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی بخش کشاورزی منطقه کاربرد گسترده خواهد داشت و به افزایش ضریب ایمنی و آمادگی در برابر رخدادهایی، چون سیل و طوفان کمک می‌کند.

رئیس اداره هواشناسی خاش تصریح کرد: کد اختصاصی OIZK-۴۰۸۷۰ شناسه بین‌المللی این ایستگاه است که امکان تبادل سریع و دقیق داده‌های جوی خاش را با مراکز هواشناسی جهانی فراهم می‌سازد و نقش کلیدی در ارتقای جایگاه علمی و فنی ایران در شبکه‌های پایش جهانی ایفا می‌کند.