به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ولی الله زمانی گفت: پیش بینی اولیه میزان خرید گندم استان حدود ۴۲۰ هزار تن گندم بود که تاکنون ۳۳۰ هزار تن از این محصول در استان خریداری شده است.

زمانی با بیان اینکه امسال قیمت خرید گندم حدود ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و با قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌شود افزود: خرید خوشه‌های طلایی گندم همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: ۶ هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان به عنوان بخش عمده‌ای از بهای خرید تضمینی از طریق بانک عامل به گندمکاران پرداخت شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: ۶۴ هزار و ۷۵۲ محموله گندم از ۱۹ هزار و ۵۸۰ گندمکار خریداری و در سیلو‌های ملکی و بخش خصوصی، ذخیره شده است.