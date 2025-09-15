پخش زنده
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل طی یک اطلاعیه مهم خطاب به جو کاران و گندم کاران استان اعلام کرد؛ ضدعفونی بذور خودمصرفی قبل از کشت الزامی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل و نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان، تهیه بذر سالم و عاری از بیماری، اولین گام در مدیریت بیماریهای قارچی بذرزاد مانند انواع سیاهکها است. به همین دلیل، توصیه اکید میشود که کشاورزان محترم تا حد امکان از بذور گواهیشده برای کشت غلات (گندم و جو) استفاده کنند.
در اطلاعیه سازمان جهاد کشاورزی آمده است: در صورتی که کشاورزان از بذور خودمصرفی برای تولید گندم و جو در سال زراعی پیش رو استفاده میکنند، ضروری است بهمنظور پیشگیری از بروز بیماری سیاهک و آلودگی مزارع، نسبت به بوجاری و ضدعفونی بذور گندم و جو با قارچکشهای توصیهشده، قبل از کشت اقدام نمایند.
کارشناسان جهاد کشاورزی استان بر این باورند که رعایت این توصیهها میتواند نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از بیماریهای قارچی و افزایش بهرهوری مزارع گندم و جو داشته باشد.
کشاورزان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نوع قارچکشهای مناسب و نحوه استفاده از آنها، به مراکز جهاد کشاورزی محل سکونت خود مراجعه کنند.