پخش زنده
امروز: -
۱۲۱ شیء تاریخی فلزی در آزمایشگاه ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی، مرمت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر آزمایشگاه مرمت اشیا میراثفرهنگی خراسان جنوبی گفت: مرمت ۱۲۱ شی تاریخی فلزی با هدف صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی و به منظور آمادهسازی این اشیا برای نمایش عمومی انجام شده است.
حمزه افزود: در این پروژه مرمتی، که با هزینه ۱۲۰ میلیون تومان از محل اعتبارات ملی انجام شد، متخصصان با بهکارگیری شیوههای علمی، اشیایی را که در طول زمان دچار آسیبهای جدی شده بودند، به وضعیت پایدار و مناسبی رساندند.
به گفته وی بخش قابل توجهی از این آثار، شامل اشیاء مفرغی کشفشده از شهرستان خوسف هستند که هر یک بخشی از پازل زندگی گذشتگان را تکمیل میکنند.
حمزه گفت: این اشیای باستانی مفرغی شامل سنجاق سر، دستبند، آینه، قبه و تیغه و سرپیکان هستند.
وی افزود: همچنین، در بین این مجموعه ارزشمند، تنگهای دستهدار، دیگ و سینیهای فلزی نیز دیده میشوند که پس از انجام اقدامات مرمتی، جلوهای تازه یافتهاند.
حمزه افزود: در فرایند مرمت این آثار، علاوه بر پاکسازی و تثبیت فیزیکی اشیا، اقدامات حفاظتی شامل مستندسازی دقیق هر شی، ثبت جزئیات آسیبها و مرمتهای انجام شده و ایجاد شرایط نگهداری استاندارد نیز به طور کامل انجام شد.
مدیر آزمایشگاه مرمت اشیا میراثفرهنگی خراسان جنوبی افزود: ۱۶ شی از مجموعه اشیای مفرغی خوسف به دلیل ارزش منحصر به فردشان، پیش از این در فهرست آثار منقول ملی کشور به ثبت رسیده بودند که نشاندهنده اهمیت فوقالعاده این یافتههای تاریخی است.