

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول بسیج سازندگی شهرستان زارچ گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید و به مناسبت هفته دفاع مقدس، تعداد ۴۰۰ بسته نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر به ارزش ۴ میلیارد ریال میان دانش‌آموزان بی‌بضاعت این شهرستان توزیع شد.



سرهنگ مطهری نسب افزود: همچنین در این طرح حمایتی، مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال کمک‌هزینه تحصیلی نیز به تعدادی از خانواده‌های نیازمند اختصاص یافت تا بخشی از هزینه‌های تحصیل فرزندان آنان تأمین شود.



وی بیان کرد: این اقدام خیرخواهانه در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی در جامعه صورت گرفت.