پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: بر اساس آمارهای رسمی، بالغ بر ۲۱ هزار و ۵۰۰ تن انواع کود کشاورزی در استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی با بیان اینکه در پنج ماه نخست امسال، بیشترین میزان کود کشاورزی به کشت گندم اختصاص یافته است، افزود: توزیع هدفمند کودهای کشاورزی با اولویت گندم، در راستای افزایش بهرهوری و حمایت از کشاورزان صورت گرفته است. این اقدام نقش مهمی در بهبود کیفیت محصول و افزایش عملکرد در واحد سطح دارد.
وی تاکید کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، برنامهریزی دقیقی برای تامین و توزیع بهموقع نهادههای کشاورزی انجام داده تا کشاورزان با کمترین دغدغه به فعالیتهای تولیدی خود ادامه دهند.
استان همدان یکی از قطبهای تولید گندم در کشور محسوب میشود و حمایت از این بخش میتواند نقش مؤثری در پایداری تولید و کاهش وابستگی به واردات ایفا کند.