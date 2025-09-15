پخش زنده
استاندار بوشهر با اشاره به پیشرفت فیزیکی سالن ورزشی ۳ هزار نفری استادیوم شهید مهدوی، اعلام کرد که طبق قول پیمانکار، این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر در حاشیه بازدید از سالن ورزشی سه هزار نفری استادیوم شهید مهدوی بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه زیرساختهای ورزشی در استان، مورد توجه قرار دارد و پروژههایی در شهرستانها در دست اجراست.
استاندار بوشهر ابراز داشت: طبق قول پیمانکار، سالن سه هزار نفری تا ماه پایانی سال ۱۴۰۵ تکمیل و آماده بهرهبرداری میشود که البته انتظار داریم تا قبل از دهه فجر سال آینده، شاهد تکمیل عملیات ساختمانی این پروژه ارزشمند باشیم.
زارع ابراز داشت: تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی و تجهیز اماکن مورد مطالبه ورزشکاران استان، در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود تا اعتبار مورد نیاز این پروژهها تامین شود.