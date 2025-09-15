پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با استناد به بند سوم ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور و در اجرای دستور آقای سیداحمدرضا دستغیب، رئیسکل دیوان محاسبات کشور، فرآیند اجرای بیمه خبرنگاران، مشمول نظارت ویژه این نهاد نظارتی اعلام شد.
معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات مکلف شد، ضمن احصاء عملکرد دستگاههای ذیربط در محدوده رسیدگی قانونی خود، گزارش جامعی به شورای فنی دیوان ارائه کرده تا تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
هرگونه تعلل، ترک فعل یا تخلف احتمالی در این زمینه، مشمول پیگرد نظارتی و اعمال اقدامات بازدارنده قانونی خواهد بود.