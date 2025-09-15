پخش زنده
امروز: -
مدیر کل سازمان اسناد و کتابخانهی ملی گیلان از فهرست نویسی حدود ۵۲۰ هزار برگ سند ادارات دولتی استان در یکسال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی خلیلی گفت: اکنون حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار برگ سند در سازمان اسناد و کتابخانهی ملی گیلان نگهداری میشود که ۵۱۷ هزار و ۵۰۰ برگ از آنها در یکسال گذشته فهرست نویسی شده است.
مدیر کل سازمان اسناد و کتابخانهی ملی گیلان افزود: تمامی این اسناد از بایگانی دستگاههای دولتی استان به دست آمده است.
به گفتهی وی در یکسال گذشته در پی پالایش و فهرست بندی اسناد ادارات دولتی گیلان در سازمان اسناد استان، ۵ هزار متر مربع از فضای اداری آنان نیز آزاد شده است.
علی خلیلی افزود: سازمان اسناد و کتابخانهی ملی گیلان از ۲۱ تیرماه ۱۳۹۱ به عنوان دهمین سازمان استانی کشور کار خود را در رشت آغاز کرد.
اکنون ۱۳ استان کشور دارای چنین سازمانی برای بایگانی اسناد دستگاههای دولتی و نگهداری منابع تاریخیاند.
مدیر کل سازمان اسناد و کتابخانهی ملی گیلان در ادامه از نگهداری ۱۲۰ عنوان منبع تاریخی در مخزن این سازمان خبر داد و کمبود فضای مخزن، نبود قرائت خانه و تالار دیجیتال و محدودیت در فضای فیزیکی سازمان اسناد و کتابخانهی ملی گیلان را از مهمترین دغدغههای آن برشمرد.
علی خلیلی همچنین به تشریح راه اندازی و نحوهی عملکرد سامانهی رسا برای بهره گیری محققان و پژوهشگران از ظرفیت اسنادی سازمان اسناد و کتابخانهی ملی سراسر کشور پرداخت و افزود: متقاضیان با ارایهی شمارهی هر سند تاریخی و اداری که از سامانهی اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانهی ملی کشور دریافت کردهاند، میتوانند به سازمان اسناد و کتابخانهی ملی گیلان مراجعه کنند تا سند مورد درخواست آنان در هر نقطه کشور، دریافت و به آنها تحویل داده شود.
وی از دریافت و ارایهی مجوز فیپا یا فهرست نویسی فنی کتاب پیش از انتشار و همچنین اعلام وصول اثر چاپ شده برای ناشران خبر داد و گفت: ناشران گیلانی دیگر نیاز نیست برای دریافت این مجوزها به تهران مراجعه کنند و این خدمات در سازمان اسناد و کتابخانهی ملی گیلان ارایه میشود.
مدیر کل سازمان اسناد و کتابخانهی ملی گیلان در بخش دیگری از سخنان خویش از فعالیت تنها اندیشگاه استانی سازمان اسناد و کتابخانهی ملی در رشت خبر داد و افزود: در ۶ ماه گذشته ۲۲ نشست نخبگانی در سازمان اسناد و کتابخانهی ملی گیلان برگزار شد و صاحب نظران در این اندیشگاه به تبادل اندیشه و ارایهی نکته نظرات خود در خصوص نحوهی برون رفت از چالشهای اساسی استان پرداختند.