به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، گفت: این مدرسه با زیربنای ۱۳۳ مترمربع در قالب پویش "مدرسه اولیا" و با همکاری مجمع خیران مدرسه‌ساز ساخته می‌شود.

میثم لک زائی افزود: همراهی اولیا در کنار خیران و نهاد‌های مسوول، نه‌تنها فرآیند ساخت مدارس را تسریع می‌کند، بلکه موجب افزایش حس تعلق، مسوولیت‌پذیری و انگیزه در میان دانش‌آموزان می‌شود.

وی ادامه داد: ساخت فضا‌های آموزشی استاندارد در مناطق کمتر برخوردار، گامی مهم در کاهش محرومیت و ارتقای کیفیت آموزش است.