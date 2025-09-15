پخش زنده
عملیات اجرایی ساخت یک مدرسه سهکلاسه در روستای حسینآباد جیکولی زاهدان با مشارکت اولیا، خیران و ادارهکل نوسازی مدارس آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، گفت: این مدرسه با زیربنای ۱۳۳ مترمربع در قالب پویش "مدرسه اولیا" و با همکاری مجمع خیران مدرسهساز ساخته میشود.
میثم لک زائی افزود: همراهی اولیا در کنار خیران و نهادهای مسوول، نهتنها فرآیند ساخت مدارس را تسریع میکند، بلکه موجب افزایش حس تعلق، مسوولیتپذیری و انگیزه در میان دانشآموزان میشود.
وی ادامه داد: ساخت فضاهای آموزشی استاندارد در مناطق کمتر برخوردار، گامی مهم در کاهش محرومیت و ارتقای کیفیت آموزش است.