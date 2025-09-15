به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مهرداد الهی شامگاه در حاشیه برپایی نمایشگاه پاییزه در مصلی امام خمینی (ره) یاسوج افزود: این نمایشگاه با محوریت عرضه نوشت افزار با ۱۵۰ غرفه برپا شده است.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه انواع نوشت افزار، کیف، کفش و برخی کالا‌های اساسی به شهروندان عرضه می‌شود.