برپایی نمایشگاه پائیزه با ۱۵۰ غرفه در یاسوج
رییس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد گفت: نمایشگاه پائیزه با محوریت عرضه نوشت افزار با ۱۵۰ غرفه در یاسوج برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهرداد الهی شامگاه در حاشیه برپایی نمایشگاه پاییزه در مصلی امام خمینی (ره) یاسوج افزود: این نمایشگاه با محوریت عرضه نوشت افزار با ۱۵۰ غرفه برپا شده است.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه انواع نوشت افزار، کیف، کفش و برخی کالاهای اساسی به شهروندان عرضه میشود.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بویراحمد تاکید کرد: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با ۲۰ درصد تخفیف به فروش میرسند.