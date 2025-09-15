به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیربنیاد مسکن نهاوند در شورای مسکن شهرستان با بیان اینکه از ۲۴ هزار و۶۵۰ خانوار روستایی ۲۲هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در شهرستان نهاوند مقاوم سازی شده است افزود: ۲هزار و ۲۰۰ خانوار روستایی مسکن ندارند.

علی جلالوند اظهار داشت: اکنون ۲هزار و ۲۰۰ خانوار بدون مسکن هستند و ۲هزار و۸۰۰ واحد غیر مقاوم و ۵ هزار واحد نیاز مسکن داریم.

وی ادامه داد: سال۱۴۰۷ قرار بر جشن مقاوم سازی صد در صد بود که با شرایط فعلی و مصوبه هیئت وزیران برای شاخص مقاوم سازی از سهمیه اعلام شده تاکنون ۸۵۰ سهمیه اختصاص پیدا کرده که ۵۴۶ نفر به بانک معرفی شده است.