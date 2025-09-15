پخش زنده
وضع دکلهای مخابراتی کرمان از نظر سلامت شهروندان تا زیباسازی منظر شهری و اجاره سایتها زیر ذرهبین مدیران استان قرار گرفته و در این زمینه تصمیماتی اتخاذ شده است.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، آنتنهای بیتیاس (BTS) یا دکلهای مخابراتی بخشی از زیرساخت شبکههای مخابراتی، مهمترین واسطه برای انتقال سیگنالهای تلفن همراه در سراسر شهرها و مناطق مختلف هستند و نقش حیاتی در ارتباطات بیسیم دارند.
طبق استاندارد تاییدشده با عنوان «محدودیت تشعشعات غیر یونساز» این تشعشعات نباید از حد مجاز تجاوز کنند همچنین در صورتی که چندین سیستم آنتن روی یک دکل یا ساختمان نصب شده باشد، اپراتورها باید حداقل فاصله ایمن افراد و اقلام کار را در جهتهای مختلف محاسبه کنند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.
در نشست بررسی وضع دکلهای مخابراتی با حضور معاون عمرانی استاندار کرمان، شهردار کرمان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان و نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه قرارشد: مستندات مربوط به نبود عوارض تشعشعات دکلهای مخابراتی بر سلامت مردم به معاونت عمرانی استانداری ارائه و پس از بررسی، به شهرداریهای استان ابلاغ شود.
همچنین با تصمیم اعضای جلسه، گروه مشترک با ترکیب اداره فناوری، اپراتورها، شهرداری و دفتر امور شهری برای هماهنگی در زمینه جانمایی و زیباسازی دکلها تشکیل خواهد شد و بر اساس این مصوبه، هزینه زیباسازی دکلها بر عهده اپراتورهای مخابراتی قرار گرفت.