رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: مسئله اعتماد سازی نسبت به اقدامات سازمان اوقاف باید برجسته شود تا مردم موقوفات خود را به این سازمان بسپارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم توجه به مسئله اعتماد سازی نسبت به اقدامات سازمان اوقاف را ضروری دانست و گفت: این کار مردم را بیشتر تشویق میکند تا موقوفات خود را به این سازمان بسپارند
نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: باید جلسات منظمی با کسانی که اموال خود را وقف کردهاند برگزار شود و اقدامات صورت گرفته توضیح داده شود تا اعتمادشان نسبت به کاری که انجام دادهاند بیشتر شود و تشویق شوند تا هر کدام نیز افرادی را با خود همراه کنند.
امام جمعه قم با اشاره به فعالیتهای اقتصادی عام المنفعه سازمان اوقاف گفت: کارهای اقتصادی خوبی که انجام میشود نباید ذهنیت مردم را از وقفهای سنتی که در طول تاریخ وجود داشته کمرنگ کند.
استفاده از ظرفیتهای طلاب و مبلغین برای ترویج سنت حسنه وقف و برگزاری همایشهای مختلف در حوزه و دانشگاه با حضور صاحب نظران، اساتید و فعالین این حوزه، از دیگر توصیههای آیت الله حسینی بوشهری به مسئولین سازمان اوقاف و امور خیریه بود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تاریخچه سنت وقف در ایران اشاره کرد و گفت: در دوره پهلوی به علت نحوه عملکرد دستگاههای حاکم که با موقوفات به صورت اموال بلاصاحب برخورد میکردند، این سنت کم رنگ شد.
وی با اشاره به تلاشهای جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب برای احیای موقوفات افزود: باید بر اساس واقعیتهای کف میدان آسیب شناسی شود که چرا عدهای به صورت جدی نسبت به وقف اموالشان برای کارهای خیر اقدام نمیکنند.
حجت الاسلام عباس اسکندری، مدیرکل سازمان اوقاف و امور خیریه استان قم، در ابتدای این جلسه، گزارشی از عملکرد این سازمان در حوزههای مختلف فرهنگی، اقتصادی، حمایتی و توانمند سازی در سطح ملی و استانی ارائه کرد و گفت: ایفای نقش وقف به عنوان یک مقوله تمدن ساز نیازمند فرهنگ سازی با همراهی سایر دستگاهها است.