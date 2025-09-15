سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به ساماندهی یک‌هزار و ۸۷۴ قایق فاقد هویت در استان، گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، آخرین مهلت ثبت قایق‌های فاقد هویت و دارای موتور دو زمانه در این استان تا هفتم آبان‌ماه تعیین شده و پس از این تاریخ از تردد این شناور‌ها در آب‌های استان جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سیاوش ارجمندزاده توضیح داد: تاکنون چهار هزار و ۸۹۶ درخواست ثبت در سامانه جامع دریایی به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و ۳۹۷ مورد پس از تأیید اداره‌کل‌های استانی به مؤسسات رده‌بندی ارسال شده است.

وی ادامه داد: از میان این درخواست‌ها، ۸۸۲ مورد به دلیل عدم تأیید فنی و ایمنی یا اصالت کارایی از سوی مؤسسات رده‌بندی رد شده و یک‌هزار و ۸۷۴ درخواست نیز منجر به صدور گواهینامه ایمنی و ثبت شده است.

ارجمندزاده افزود: عمده درخواست‌هایی که از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی تأیید نشده‌اند مربوط به شناورهایی است که فاقد مجوز صید هستند و قصد ثبت به عنوان قایق صیادی داشته‌اند که شمار آن‌ها یک‌هزار و ۴۰۵ فروند است.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: هم‌اکنون ۹۴ درخواست ثبت قایق فاقد هویت استان نیز در دست بررسی قرار دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به مصوبه هیأت وزیران، قایق‌های فاقد هویت و دارای موتور دو زمانه تنها تا هفتم آبان‌ماه فرصت ثبت دارند و پس از پایان این مهلت، این قایق‌ها اجازه تردد در آب‌های استان بوشهر را نخواهند داشت.