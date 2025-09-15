تالار‌های بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه میزبان عرضه ۵۱۰ هزار و ۷۶۸ تن انواع محصول است. بیشترین عرضه امروز متعلق به تالار صنعتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در تالار صنعتی قرار است ۲۷۷ هزار و ۸۴۵ تن محصول شامل ۲۷۲ هزار ۲۹۰ تن فولاد، ۳ هزار تن آهن اسفنجی، ۲ هزار و ۸۰ تن مس و ۴۷۵ تن آلومینیوم روی تابلو برود.

۱۹۲ هزار و ۷۹۱ تن محصول شامل ۱۰۶ هزار تن کلینکر، ۶۵ هزار تن سیمان، ۲۱ هزار و ۴۹۱ تن قیر و ۳۰۰ تن عایق رطوبتی نیز در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

امروز در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۳۱ هزار و ۹۹۸ تن محصول شامل ۴۹۲۳ هزار و ۱۰۱ تن مواد پلیمری، ۳ هزار و ۲۷۵ تن روغن، ۳ هزار و ۱۰۰ تن قیر و ۲ هزار و ۵۲۲ تن فرآورده‌های نفتی روی میز فروش می‌رود.

امروز در تالار فرعی نیز ۶ هزار و ۹۱۴ تن محصول شامل فولاد، مواد پلیمری، ضایعات و روغن عرضه می‌شود.

در تالار حراج باز یک هزار و ۲۲۰ تن محصول یک هزار تن مس و ۲۲۰ تن کنسانتره فلزات گران بها فروش هستند.