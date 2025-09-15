مدیر حج و زیارت کرمانشاه از اختصاص هشت کاروان جدید حج عمره به استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه، به گفته سعید کریمی خو در مجموع ۸۹۴ زائر از کرمانشاه در قالب این هشت کاروان در یک ماه آینده عازم سرزمین وحی خواهند شد که چهار کاروان آن شیعه و چهار کاروان اهل سنت هستند.

وی افزود: متقاضیان دارای اولویت یک تا ۶۰۰ می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدماتی زیارتی و یا سایت my.haj.ir برای ثبت نام در این کاروان‌ها اقدام کنند.

اعزام‌های حج عمره به صورت ۱۰ روزه پنج روز مدینه و پنج روز مکه خواهد بود