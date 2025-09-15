پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ مهرماه از امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی پیش فروش بلیت در همه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ مهرماه و مسیر‌های برگشت تا اول آبان ماه) از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح امروز دوشنبه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود. از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.