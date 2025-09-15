به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر اداری مرکز بین‌الملل کیش دانشگاه پیام نور در گفتگوی خبر ۲۰ سیما کیش، گفت: رشته‌های کارشناسی شامل علوم تربیتی، روانشناسی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، حسابداری، گردشگری، مترجمی زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی است که براساس نیاز منطقه تعریف شده و با استقبال دانشجویان همراه بوده است.

شجری، افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشته‌های مهندسی عمران، معماری، صنایع، روانشناسی عمومی، مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی در این مرکز ارائه می‌شوند.

او افزود: در برخی رشته‌ها مانند روانشناسی و علوم تربیتی تعداد داوطلبان خانم بیشتر از آقایان است.

مدیر اداری مرکز بین‌الملل کیش دانشگاه پیام نور با اشاره به جذب دانشجو از سراسر کشور گفت: داوطلبان از دیگر جزایر نیز در این مرکز پذیرش شده‌اند و می‌توانند محل آزمون خود را به کیش انتقال دهند.

شجری گفت: دانشگاه پیام نور به‌عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه کشور با شعار آموزش برای همه، همه‌جا و همه‌وقت، شرایطی انعطاف‌پذیر شامل امکان انتخاب شیوه خودخوان، استفاده از کلاس‌های رفع اشکال، مهمان دائم یا ترمی و تغییر محل آزمون برای دانشجویان فراهم کرده است.

او با بیان اینکه فضای آموزشی مرکز رضایت‌بخش است، از برنامه‌ریزی برای گسترش امکانات و توسعه فعالیت‌های دانشگاه بین‌المللی پیام نور در کیش خبر داد.