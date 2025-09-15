پخش زنده
امروز: -
مهلت نام نویسی مقطع کارشناسی با سوابق تحصیلی پیام نور تا ۲۴ شهریور تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر اداری مرکز بینالملل کیش دانشگاه پیام نور در گفتگوی خبر ۲۰ سیما کیش، گفت: رشتههای کارشناسی شامل علوم تربیتی، روانشناسی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، حسابداری، گردشگری، مترجمی زبان انگلیسی و زبان و ادبیات فارسی است که براساس نیاز منطقه تعریف شده و با استقبال دانشجویان همراه بوده است.
شجری، افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز رشتههای مهندسی عمران، معماری، صنایع، روانشناسی عمومی، مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی در این مرکز ارائه میشوند.
او افزود: در برخی رشتهها مانند روانشناسی و علوم تربیتی تعداد داوطلبان خانم بیشتر از آقایان است.
مدیر اداری مرکز بینالملل کیش دانشگاه پیام نور با اشاره به جذب دانشجو از سراسر کشور گفت: داوطلبان از دیگر جزایر نیز در این مرکز پذیرش شدهاند و میتوانند محل آزمون خود را به کیش انتقال دهند.
شجری گفت: دانشگاه پیام نور بهعنوان بزرگترین دانشگاه کشور با شعار آموزش برای همه، همهجا و همهوقت، شرایطی انعطافپذیر شامل امکان انتخاب شیوه خودخوان، استفاده از کلاسهای رفع اشکال، مهمان دائم یا ترمی و تغییر محل آزمون برای دانشجویان فراهم کرده است.
او با بیان اینکه فضای آموزشی مرکز رضایتبخش است، از برنامهریزی برای گسترش امکانات و توسعه فعالیتهای دانشگاه بینالمللی پیام نور در کیش خبر داد.