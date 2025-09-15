پخش زنده
اداره کل انتقال خون استان یزد با اعلام نیاز به گروههای خونی AB مثبت، O منفی، O مثبت، A مثبت و A منفی از شهروندان برای اهدای خون دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مدیرکل انتقال خون استان یزد، ، گفت: «در ماههایی مانند شهریور که همزمان با افزایش مسافرتهاست و یا در مقاطع بین فصل سرد و گرم، معمولاً میزان اهدای خون کاهش مییابد و به همین دلیل برای تقویت ذخایر خونی فراخوان صادر میکنیم.»
دکتر آقایی افزود: با وجود تأمین مناسب خون در استان، تقویت ذخایر همواره ضروری است و در برخی موارد نیاز به گروههای خونی خاص مانند O منفی بیشتر احساس میشود.
به گفته مدیرکل انتقال خون یزد، پایگاههای انتقال خون در شهرستانهای یزد، اردکان و مرکز میبد همهروزه در ساعات اداری فعال هستند. همچنین پایگاه انتقال خون آزادشهر پنجشنبه و جمعهها صبح (۸ تا ۱۲)، مهریز سهشنبهها، بافق یکشنبه و شنبه آخر هر ماه، و ابرکوه دوشنبهها خدماترسانی میکنند.
دکتر آقایی تأکید کرد: سامانه سیار اهدای خون نیز با مراجعه مردمی فعال است و ذخایر خونی استان بر اساس نیاز بهطور مستمر پایش و فراخوان متناسب صادر میشود.