­هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۳۶۴ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۲۸۶ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: در معاملات امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۳۶۴ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۲۸۶ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۶۰۲ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۱۶۵ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۴۳۲ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۸ هزار و ۸۶۶ تومان است.