به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بخش کومیته رده‌های سنی مختلف این رقابت ها، عباس زند، محمدرضا غفاری، ابوالفضل کنانی و حسین حیطاوی به مدال طلا رسیدند. محمدحسین روزبه موفق به کسب مدال نقره شد و محمد دیمیاد، محمد طا‌ها صابری، محمد حسام یاوری و محمدحسین حشمتی به مدال برنز دست یافتند.

در بخش کاتا هم محمدرضا غفاری مدال طلا، محمدحسین روزبه مدال نقره، و سید سهیل عباسپور، محمد حسام یاوری، محمدحسن سالمی و مهدی پروینی مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کردند.

محمد مصطفی حیطاوی هم به عنوان بااخلاق‌ترین کاراته کای مسابقات، معرفی شد.

رقابت‌های کاراته سبک کیوکوشین IFK قهرمانی کشور به میزبانی استان البرز برگزار شد.