به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حضرت آیتالله خامنهای در خصوص اصفهان، اصفهان را شهرِ تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و جهاد خوانده اند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز ما، چالش پیشرفت در مقابلِ «توقف و رکود و ارتجاع» است فرمودند: استکبار در صفآرایی مبنایی در مقابل ملت ایران با تشدید ایران ستیزی، همه امکاناتش را برای القای ناامیدی و بن بست به اذهان مردم بخصوص جوانان بکار گرفته و امروز مهمترین شاخص اثبات ایراندوستی هر فرد، «پرهیز از یأسآفرینی و امیدسوزی» و «ترویج روحیه کار و تلاش و امید» است. رهبر معظم انقلاب هنر و صنعت این شهر را هم زبانزد همه و در برخی از بخشها، در دنیا یگانه و نمونه خواندند و گفتند: امروز اصفهان بحمداللَّه مرکز عمدهای از مراکز صنایع کشور است؛ دیروز هم اینطور بود، آینده هم اینطور خواهد بود. در فردای تاریخ و آینده شما جوانان این کشور نیز باید همین خصوصیات برجسته، انشاءاللَّه با قوت بیشتر رشد کند. رهبر معظم انقلاب سال 1401 با مردم اصفهان دیدار کردند.