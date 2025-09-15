به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به همت بنیاد علوی در آستانه شروع سال تحصیلی جدید با راه‌اندازی پویش مهر علوی ۸ هزار بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان مناطق محروم استان توزیع شد.

علی نیکبخت با بیان اینکه این پویش حمایتی در۱۳۶ روستای ۹ شهرستان استان برگزار می‌شود افزود: با هدف برچیدن مداری سنگی به همت این بنیاد ۲۳ در مناطق کمتر برخوردار استان در حال ساخت است.

استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد نیز در این مراسم گفت: دولت وفاق ملی به خوبی پیگیر مسایل آموزش و پرورش است و طرح نهضت عدالت در ایجاد فضای آموزشی را در دستور کار قرار داده است.

یدالله رحمانی با بیان اینکه در طرح نهضت عدالت در ایجاد فضای آموزشی ۱۹۰ مدرسه استان کهگیلویه‌ و بویراحمد تحت پوشش قرار می‌گیرند، افزود: از این تعداد ۱۰۶ مدرسه سنگی، ۶۰ مدرسه کانکسی دارای حداقل ۱۰ دانش‌آموز، ۶ مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی و ۱۸ مدرسه نیمه تمام است.

رحمانی با اشاره به اینکه از این تعداد ۳۳ مدرسه را بنیاد علوی بر عهده گرفته است، اضافه کرد: از ۱۹۰ مدرسه تحت پوشش طرح نهضت عدالت در ایجاد فضای آموزشی ۱۱۵ مدرسه شامل ۵۶ مدرسه سنگی و ۵۹ مدرسه کانکسی مهرماه امسال آماده بهره‌برداری است.

محمد بهرامی نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امیدواریم خدمات به مناطق محروم همچنان مثل گذشته ادامه داشته باشد، چراکه خدمات‌رسانی به نیازمندان بزرگ‌ترین افتخار است.

ایوب رضایی، مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه‌وبویراحمد هم در این مراسم گفت: انتظار داریم همه دستگاه‌های اجرایی برای بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید کمک کنند و در کنار آموزش و پرورش باشند.