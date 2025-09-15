پخش زنده
براساس اعلام روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت قطارهای مسافری، برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ مهرماه، از امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش فروش بلیت در همه محورها (مسیرهای رفت تا تاریخ ۳۰ مهرماه و مسیرهای برگشت تا اول آبان ماه)، از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه امروز از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شده و تا ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه ادامه دارد.
همچنین پیش فروش حضوری بلیتهای این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام میشود.
لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.
هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانهروزی با سامانه اطلاعرسانی راهآهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.