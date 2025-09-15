همایش بازخوانی اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های «علامه فرزانه» آیت‌الله محمد واعظ‌زاده خراسانی (ره)، ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشگاه مطالعات تقریبی با همکاری دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات و بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس، همایش بازخوانی اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های «علامه فرزانه» آیت‌الله محمد واعظ‌زاده خراسانی (ره) را، ۲۸ بهمن در مشهد برگزار می‌کند.

آخرین مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه همایش ۳۰ آبان و زمان و مکان برگزاری همایش نیز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ در مشهد است.

محور‌های برگزاری این همایش عبارتند از:

۱. زیست‌نامه، حیات علمی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی

۲. اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی در حوزه علوم قرآنی و تفسیری

۳. اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های حدیثی استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی

۴. تقریب مذاهب و همگرایی اسلامی در منظومه فکری استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی

۵. اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های فقهی و اصولی استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی

۶. اندیشه‌ها، آثار و نوآوری‌های تاریخی و اجتماعی استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی

علاقه‌مندان می‌توانند برای ارسال مقالات به نشانی اینترنتی سامانه همایش conf.mazaheb.ac.ir مراجعه کنند.