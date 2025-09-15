قرعه‌کشی سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با حضور رییس و مسئولان فدراسیون هندبال، مدیران عامل و نمایندگان باشگاه‌های لیگ برتری هندبال، سرمربیان، پیشکسوتان و اصحاب رسانه در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

در لیگ امسال ۱۰ تیم فولاد مبارکه سپاهان، پرواز هوانیروز، نیروی زمینی، صنعت مس کرمان، نفت و گاز گچساران، سایپا تهران، استقلال کازرون، فرازبام خائیز دهدشت، هپکو اراک و سنگ‌آهن بافق حضور خواهند داشت.

تیم فولاد مبارکه سپاهان در نخستین هفته از سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود‌.

فصل جدید لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور قرار است از روز ۸ مهر ماه آغاز شود و برنامه کامل مسابقات به زودی اعلام خواهد شد‌.