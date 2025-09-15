پخش زنده
یک میلیون و ۴۸۳ هزار یورو سرمایه برای احداث و توسعه نیروگاههای خورشیدی در خراسان جنوبی جذب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای ظرفیتهای بالقوه و گستردهای در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی است، گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و تابش بالای خورشید در استان، توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایههای داخلی و خارجی کمک زیادی کند.
مرتضی ذاکریان افزود: مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با همکاری دستگاههای ذیربط، تلاش کرده است تا بسترهای لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه انرژیهای پاک فراهم شود.
وی گفت: این سرمایهگذاری خارجی گامی مهم در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر در استان محسوب میشود و نویدبخش افزایش ظرفیت تولید برق در منطقه است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان افزود: با توجه به ظرفیتهای استان سرمایه گذاران خارجی مشتاق سرمایه گذاری در استان و به خصوص در حوزه انرژی خورشیدی هستند.
به گفته وی هم اکنون شهرستان سربیشه به عنوان شهر سبز در تولید برق معرفی شده است.
ذاکریان گفت: یکی از سرمایه گذاران خارجی فعال در استان یک میلیون و ۴۸۳ هزار یورو دیگر را برای توسعه طرحهای خورشیدی خود به استان وارد کرده است.