مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی و لغو پروانه مسئول فنی و نصب بنر به عنوان متخلف بر سر در یک درمانگاه دندانپزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف موسس درمانگاه دندانپزشکی به دلیل به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امورات دندانپزشکی و ترک موسسه در ساعت موظف، در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و گزارش کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی اتهام انتسابی را محرز، و علاوه بر لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده موسس دندانپزشکی و نصب بنر بر سر در درمانگاه به مدت ۱۰ روز، موسس متخلف را به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.