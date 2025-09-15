تیم هیات هندبال نوشهر با شایستگی بر سکوی سوم رقابتهای هندبال ساحلی بانوان کشور ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابتهای هندبال ساحلی بانوان کشور از ۲۰ تا ۲۳ شهریورماه با حضور ۱۲ تیم نواندیشان نوشهر، هیات نوشهر، نوین گیلان، لوازم اداری شاکر ارومیه، برزین مشهد، هیات کیش، برسام زنجان، هیات قزوین، آذرخش سرخون، دکتر مانسا تهران و آرتایل اصفهان در نوشهر برگزار شد.
در دیدار فینال تیم دکتر مانسا تهران با غلبه بر آذرخش سرخون بندرعباس بر سکوی قهرمانی مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی بانوان کشور ایستاد.
تیم مانسا در بازی پایانی این رقابتها با نتیجه ۲ -۱ آذرخش سرخون بندرعباس را شکست داد و قهرمان شد.
در دیدار ردهبندی نیز هیات هندبال نوشهر ۲ -۱ آراتایل اصفهان را از پیش رو برداشت و عنوان سومی را از آن خود کرد.
برسام زنجان با پیروزی برابر نواندیشان نوشهر رده پنجم را به خود اختصاص داد.
گفتنی است؛ اختتامیه این دوره از رقابتها با حضور لیلا عرب مسئول ورزش بانوان استان، مهدی معصومی رئیس و خانم جلالیان نائب رئیس هیات هندبال مازندران در نوشهر برگزار شد.