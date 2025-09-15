به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ امیر حسین کاظمی گفت: از متخلفین، ۳ قطعه لاشه پرنده (کبوتر چاهی) به همراه یک قبضه سلاح شکاری بادی کالیبر ۵/۵ و ده عدد فشنگ ساچمه‌ای و دو قبضه چاقوی سلاخی و دیگر ادوات شکاری کشف و ضبط شد.

وی افزود: همچنین فرد متخلف دیگری که از شکارچیان به نام و با سابقه که به محض رویت خودرو سازمانی محیط زیست اقدام به فرار کرده بود طی حکم قضایی فرا خوانده شد و به پرونده قبلی که با انتشار شکار حیوانات در فضای مجازی متواری شده بود اعتراف کرد.

کاظمی با اشاره به اینکه فرمانده و مامورین یگان حفاظت شهرستان در این ایام به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، خاطر نشان کرد: متخلفین دستگیر شده که از افراد بومی و دارای سابقه می‌باشند، با تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی معرفی شدند.