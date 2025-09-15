پخش زنده
بزرگترین جشن مولودی خوانی در تاریخ شهرستان بوکان در سالن ۳ هزار نفری وحدت این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به مناسبت فرارسیدن هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر رحمت و مهربانی، حضرت محمد مصطفی (ص)، و در گرامیداشت هفته وحدت، بزرگترین جشن مولودی خوانی در تاریخ شهرستان بوکان با حضور هنرمند محبوب کوردستان پیام عزیزی در سالن ۳ هزار نفری وحدت این شهرستان برگزار شد.
این مراسم معنوی به همت مرکز خیریه حمایت از بیماران سرطانی صبا و با حضور مسئولین شهرستان بوکان و جمع کثیری از مردم نوعدوست و خداجوی بوکان در سالن ۳۰۰۰ نفری میلاد این شهرستان برگزار شد .
دراین مراسم، برنامههای متنوع شاد و مولودیخوانی و دفنوازی به یاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و با هدف تقویت وحدت و همبستگی مسلمانان جهان، به اجرا درآمد. حضور پرشور مردم شهرستان بوکان در این جشن، نمایانگر علاقه و ارادت قلبی آنها به پیامبر اسلام (ص) و پیام وحدت و حمایت مردم بوکان از بیماران نیازمند بود.
طبق اعلام عوامل اجرایی این مراسم تمامی درآمدهای حاصل از فروش بلیط این مراسم صرف هزینههای درمانی بیماران سرطانی خواهد شد.