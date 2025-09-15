رئیس انجمن اولیا و مربیان استان یزد: هدف اصلی از تشکیل این انجمن‌ها، تقویت ارتباط میان خانه و مدرسه و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌ها در مسیر رشد و تربیت دانش‌آموزان است.

رشد و تربیت دانش‌آموزان یزدی با تقویت انجمن‌های اولیا و مربیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، ابوترابی با اشاره به جایگاه مهم انجمن‌های اولیا و مربیان در مدارس گفت: هدف اصلی از تشکیل این انجمن‌ها، تقویت ارتباط میان خانه و مدرسه و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌ها در مسیر رشد و تربیت دانش‌آموزان است.

وی گفت: در سال‌های گذشته غلبه مسائل آموزشی از جمله کمبود تجهیزات و مشکلات اجرایی موجب تضعیف نقش انجمن‌ها شد، اما طی چند سال اخیر توجه بیشتری به این انجمن‌ها معطوف شده است.

ابوترابی افزود: هم‌اکنون انجمن‌های اولیا و مربیان علاوه بر حوزه آموزشی در بخش‌های مشارکت‌های مالی و مسائل تربیتی و فرهنگی نیز فعال بوده و نقش مؤثری در ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: مدیران آموزشگاه‌ها و اعضای انجمن‌های اولیا باید از ظرفیت والدینی که در جایگاه‌های شغلی و مسئولیت‌های مختلف حضور دارند نهایت بهره را در جهت ارتقای آموزش، تجهیز مدارس و بهبود فضا‌های آموزشی ببرند.

رئیس انجمن اولیای اداره کل استان به اهم وظایف انجمن‌های اولیا اشاره کرد و گفت: انتقال دغدغه‌ها و پیشنهاد‌های والدین به مسئولان، مشارکت در برنامه‌های تربیتی و فرهنگی، و کمک به بهبود شرایط آموزشی و تجهیز مدارس از مهم‌ترین وظایف این انجمن‌ها به شمار می‌رود.