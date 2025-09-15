پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بیمه سلامت خوزستان گفت: بیش از ۳ هزار زوج نابارور در استان از خدمات درمان ناباروری در ۱۰ مرکز درمانی استان بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمدرضا رضایی درخصوص پوشش بیمهای خدمات ناباروری اظهار کرد: اگر با تشخیص پزشک، زوجی نابارور معرفی شوند و نیازمند خدمات درمان ناباروری و کمک باروری باشند، سازمان بیمه سلامت این خدمات را پوشش میدهد.
وی با بیان اینکه زوجهای نابارور در ایران اغلب با هزینههای سنگین درمان روبهرو هستند، افزود: بیمه سلامت میتواند بخش زیادی از این بار مالی خدمات مرتبط مانند IVF و داروهای مرتبط گرفته تا آزمایشها را کاهش دهد.
دکتر رضایی گفت: تعرفه خدمات ناباروری در مراکز دولتی ۹۰ درصد تعرفه بخش دولتی و در مراکز عمومی غیردولتی مانند مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی معادل ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی پرداخت خواهد شد و در بخش خصوصی، ۷۰ درصد تعرفه بخش خصوصی تحت پوشش است.
۹۰ درصد هزینههای داروها زیر پوشش بیمه
وی بیان کرد: حدود ۶۶ قلم دارو مرتبط با درمان ناباروری وجود دارد و پس از تجویز توسط پزشک، ۹۰ درصد هزینه داروها زیر پوشش بیمه قرار میگیرد.
مدیرکل بیمه سلامت خوزستان گفت: پیش از دریافت خدمات، بیمهشده باید توسط پزشک معالج نشاندار شود و در صورتی که پزشک قادر به این کار نباشد، کارشناسان بیمه سلامت این فرآیند را انجام میدهند تا بیمهشده بتواند خدمات را با تعرفه مشخصشده دریافت کند.
چگونگی دریافت خدمات در مراکز درمان ناباروری
وی افزود: بیمهشده در صورت مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد، میتواند با ارائه مدارک به ادارهکل بیمه سلامت، هزینهها را در قالب خسارت متفرقه دریافت کند.
رضایی درباره دستورالعمل خرید راهبردی گفت: این دستورالعمل توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه به سازمانهای بیمهگر ابلاغ میشود و کدهای خدمات و تعرفهها بر اساس مصوبات هیات وزیران تعیین میشود و ما خدماتی مانند IVF، IUI، داروهای مرتبط و حدود ۵۶ قلم آزمایش را پوشش میدهیم.
وی ادامه داد: اگر بیمهشده به مراکز طرف قرارداد مراجعه کند، تمام خدمات درمان ناباروری در طبق دستورالعمل خرید راهبردی در قالب تعرفههای تعیینشده را به شرط ثبت خدمات در بستر الکترونیک توسط پزشک معالج دریافت میکند.
داروهای خارجی درمان ناباروری تحت پوشش هستند؟
مدیرکل بیمه سلامت خوزستان گفت: با سیاست دولت و به منظور حمایت از تولید ملی، بیمههای درمانی موظف به پوشش داروهای داخلی هستند و اگر دارویی در بازار داخلی موجود نباشد، بیمه آن را بر اساس تعرفه داخلی تحت پوشش قرار میدهد.
بیمه شدن افراد فاقد بیمه
وی افزود: هر فرد ایرانی که فاقد بیمه است، میتواند با مراجعه به سامانه شهروندی بیمه سلامت به نشانی https://csp.ihio.gov.ir و یا دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سلامت، بیمه شود. دهکهای ۱ تا ۵ بهصورت رایگان تحت پوشش قرار میگیرند و دهکهای بالاتر بر اساس درصدی از هزینهها بیمه میشوند.
رضایی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در بحث جوانی جمعیت بیان کرد: با حمایت دولت و به منظور حمایت از زوجین نابارور در سالهای اخیر گامهای مهمی برای کاهش هزینههای سنگین درمان ناباروری مانند پوشش ۷۰ تا ۹۰ درصدی تعرفهها در بخشهای مختلف، حمایت از داروهای داخلی و فراهمکردن امکان دریافت خسارت برای مراکز غیر طرف قرارداد برداشته شده است.
وی با بیان اینکه به منظور حمایت از ۳ هزار و ۸۲۵ زوج نابارور تاکنون بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال در ۱۰ مرکز درمان ناباروری استان خوزستان هزینه شده است، گفت: شرط دریافت خدمات به صورت بیمه برای زوجین نابارور، ثبت نشان زوج توسط پزشک متخصص مرتبط در سامانه نشان سازمان بیمه سلامت است.