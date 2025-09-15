فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: با هوشیاری مردم و اقدام به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت میراث فرهنگی استان، یک گروه حفاری غیرمجاز در حوالی یکی از روستا‌های شهرستان اراک شناسایی و منهدم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ مهدی رحیمیان گفت: بامداد امروز گزارشی مردمی مبنی بر انجام فعالیت مشکوک حفاری غیرمجاز توسط افراد سودجو در حوالی یکی از روستا‌های شهرستان اراک دریافت شد که بلافاصله پس از بررسی صحت گزارش، عوامل این یگان در هماهنگی کامل با نیرو‌های انتظامی و به‌صورت همزمان به محل اعزام شدند.

وی افزود : در جریان این عملیات میدانی ، چهار نفر متهم حفاری غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند. همچنین ابزار و ادوات حفاری به‌ همراه دو دستگاه خودروی مورد استفاده متهمان کشف و ضبط شد که جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری مربوطه تحویل داده شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان مرکزی ضمن تقدیر از همکاری مردم و تعامل مؤثر نیروی انتظامی، تأکید کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگی با هرگونه اقدام سودجویانه در حوزه اموال تاریخی و فرهنگی برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و از عموم شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه میراث فرهنگی، مراتب را سریعاً به این یگان گزارش دهند.

سرهنگ رحیمیان افزود : صیانت از میراث گرانبهای فرهنگی و تاریخی وظیفه‌ای همگانی است و تنها با مشارکت آگاهانه مردم و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های متولی می‌توان با تهدیدات علیه این سرمایه‌های ملی مقابله کرد.