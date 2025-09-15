پخش زنده
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از احتمال تشدید فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی و شرقی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمد امیدفر افزود: این وضعیت موجب طغیان رودخانههای فصلی و جاری شدن روان آب در این مناطق به ویژه منطقه ارسباران میشود.
وی ادامه داد: بر اساس نقشههای پیش یابی هواشناسی فعالیت این سامانه تا شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت و موجب آبگرفتگی معابر، غرش آذرخش، لغزندگی جادهها و در نواحی مستعد احتمال بارش تگرگ میشود.
امیدفر اظهار کرد: در این مدت با توجه به وزش باد شدید موقت، احتمال خسارت به سازههای سبک، سقوط اشیا و سنگ از ارتفاعات و خیزش گرد و خاک وجود دارد بنابراین محکم کردن سازههای سبک و احتیاط در عبور از کنار ساختمانهای نیمه کاره و پارک نکردن خودرو در کنار درختان فرسوده ضروری است.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی، پرهیز از توقف مسافران و علاقهمندان به طبیعت در حریم رودخانهها و بستر مسیل ها، احتیاط عشایر کوچرو در جا به جایی دام، لایروبی مسیلها و کانالهای زهکشی از سوی دستگاههای اجرایی و خدماتی و انجام اقدامات پیشگیرانه در مورد مهار آبگرفتگی معابر و سیلابهای احتمالی را خواستار شد.