ارکستر چکاوک با رهبری رضا شایسته و همراهی ۶ خواننده بیست و هفتم شهریور در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ ارکستر چکاوک قرار است در تازه‌ترین اجرای خود با همراهی بیش از ۴۰ نوازنده، آثاری از جهانبخش پازوکی را پیش روی مخاطبان قرار دهد؛ این درحالی است در این کنسرت ۲ خواننده نوجوان و جوان به مخاطبان معرفی می‌شوند.

مصطفی نیکو، مجید حسینخانی، محمد افروز، اسماعیل خانی، علی رضایی و باربد رضایی اصل، خوانندگانی هستند که در این کنسرت ارکستر چکاوک را همراهی می‌کنند.

قرار است کنسرت ارکستر چکاوک از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه پنج‌شنبه ۲۷ شهریور با رهبری رضا شایسته در تالار وحدت برگزار شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت آن را از وبگاه ایران کنسرت تهیه کنند.