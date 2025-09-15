ارکستر چکاوک به تالار وحدت میآید
ارکستر چکاوک با رهبری رضا شایسته و همراهی ۶ خواننده بیست و هفتم شهریور در تالار وحدت روی صحنه میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
؛ ارکستر چکاوک قرار است در تازهترین اجرای خود با همراهی بیش از ۴۰ نوازنده، آثاری از جهانبخش پازوکی را پیش روی مخاطبان قرار دهد؛ این درحالی است در این کنسرت ۲ خواننده نوجوان و جوان به مخاطبان معرفی میشوند.
مصطفی نیکو، مجید حسینخانی، محمد افروز، اسماعیل خانی، علی رضایی و باربد رضایی اصل، خوانندگانی هستند که در این کنسرت ارکستر چکاوک را همراهی میکنند.
قرار است کنسرت ارکستر چکاوک از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه پنجشنبه ۲۷ شهریور با رهبری رضا شایسته در تالار وحدت برگزار شود و علاقهمندان میتوانند بلیت آن را از وبگاه ایران کنسرت تهیه کنند.