سرپرست تعاون روستایی خوزستان از آمادگی کامل شبکه تعاون روستایی برای خرید 3 هزار تن خرما به صورت توافقی در شهرستان‌های آبادان و شادگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر صالحی نسب گفت: با توجه به دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی به جهاد کشاورزی استان خوزستان در زمینه خرید محصول خرما به صورت توافقی و همچنین برگزاری جلسات مختلف در این زمینه، مقرر شد در ۲ شهرستان آبادان و شادگان با توجه به حجم خرمای موجود وارد کار خرید این محصول شویم.

وی ادامه داد: در حال حاضر اتحادیه تعاون روستایی استان به عنوان مباشر خرید در حال خرید این محصول می‌باشد و در ۲ انبار بیض شادگان و خرخره آبادان خرمای فوق ذخیره و در نهایت به فروش خواهد رسید.

صالحی نسب در پایان با اشاره به اینکه تعاون روستایی تنها خرید خرمای درجه یک و ۲ را انجام می‌دهد، ادامه داد: این آمادگی وجود دارد تا ۳ هزار تن خرما از نخلداران آبادانی و شادگانی خریداری شود.