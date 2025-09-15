پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به وجود حدود ۵ هزار سگ بلاصاحب در اهواز گفت: سال گذشته بیش از ۲۱ هزار مورد گزش توسط سگسانان در استان رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی اظهار کرد: بحث سگهای بلاصاحب یکی از چالشهای بزرگی است که سلامتی مردم خوزستان را تهدید میکند و سال گذشته بیش از ۲۱ هزار مورد گزش توسط سگسانان در استان رخ داده است.
وی افزود: حیوانگزیدگی به جز ایجاد رعب و وحشت، هزینههای پزشکی و دارویی زیادی هم به سیستم بهداشتی و درمانی تحمیل میکند؛ تنها هزینه سرم و واکسن ضد هاری برای هر نفر بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است.
دکتر شریفی ادامه داد: هاری یک بیماری کشنده است و درمانی ندارد، اما قابل پیشگیری است و به این منظور، سازمان مدیریت پسماند شهرداریها باید بنا بر آییننامه کشوری، کمیته اتلاف سگهای ولگرد را فعال کنند. از سوی دیگر، مسئولیت جمعآوری نکردن و ساماندهی نشدن سگهای بلاصاحب، مستقیم بر عهده شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: به دلیل خشکسالی، بسیاری از روستاییان به سمت و سوی شهرها یا حاشیه شهرها مهاجرت کردهاند و به دلیل اینکه غذایی برای وحوش وجود ندارد، حیوانات وحشی در محل زبالههایی که به صورت غیربهداشتی دفن میشوند، با حیوانات اهلی درگیر میشوند و این مساله، تهدید بزرگی برای سلامتی مردم است.
وی میگوید: سال گذشته در خوزستان سه مورد مرگ ناشی از هاری و امسال هم یک مورد داشتهایم. این مساله میتواند یک زنگ خطر برای سلامتی مردم استان خوزستان باشد.
دکتر شریفی با اشاره به مورد اخیر تلفات ناشی از سگگزیدگی، اظهار داشت: ۷ شهریورماه یک کودک ۱۰ ساله مسجدسلیمانی در یک منطقه شهری مورد گزش سگ قرار گرفت که توسط والدین به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان منتقل شد. واکسیناسیون و سرم ضد هاری برای این کودک تزریق شد، اما به دلیل اینکه کودک از ناحیه صورت مورد هجوم قرار گرفته بود، بیمار برای ادامه درمان توسط والدین به بیمارستان ابوذر اهواز منتقل شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه با وجود اقدامات درمانی، این کودک روز ۲۳ شهریور جان باخت که با اجازه پزشک قانونی، نمونهبرداری انجام و برای انستیتو پاستور تهران ارسال شد.
دکتر شریفی بیان کرد: شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها باید بر مبنای وظایف قانونی و آییننامه وزارت کشور، به رسالت انسانی و اخلاقی خود عمل کند، اما متاسفانه نه تنها عملکردی از این سازمانها نمیبینیم بلکه تعداد سگها نسبت به سالهای گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هم افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: با توجه به در پیش بودن بازگشایی مدارس و پرسه زدن سگهای بلاصاحب در اطراف این مکانها، این مساله میتواند سلامت دانشآموزان را تهدید کند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز عنوان کرد: بنا بر آمارها، در حال حاضر ۴ تا ۵ هزار قلاده سگ بلاصاحب تنها در اهواز وجود دارد.