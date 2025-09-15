به مناسبت چهل و چهارمین سالروز شهادت شهید محراب آیت‌الله مدنی، ۱۰۰۰ بسته معیشتی به خانواده‌های نیازمند همدان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول پشتیبانی مؤسسه دارالایتام مهدیه همدان گفت: این بسته‌ها شامل برنج، روغن و مرغ گرم است که ارزش هر بسته حدود ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

عزیزی افزود: امسال همچون سال‌های گذشته، به همت خیرین و همراهان مؤسسه، بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های محروم توزیع می‌شود.

وی اظهارداشت:اکنون ۶۰۰ خانواده زیر پوشش مستقیم مؤسسه قرار دارند و بیش از ۳ هزار نفر از محرومان نیز در قالب پرونده‌های حمایتی، هر چند وقت یکبار از کمک‌های مؤسسه بهره‌مند می‌شوند.

عزیزی گفت: این اقدام خیرخواهانه در ادامه فعالیت‌های مؤسسه برای دستگیری از نیازمندان و ترویج سنت حسنه انفاق صورت گرفته است.